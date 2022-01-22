Российская порноактриса снялась в фотосессии в поддержку «Авангарда»

Российская порноактриса Ева Эльфи снялась в фотосессии в поддержку клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард».

Эльфи опубликовала снимки в Instagram.

«Каждые новогодние каникулы я провожу в моем родном городе в Сибири. Омск известен сгущенке, мне и хоккейному клубу «Авангард», — подписала снимки Эльфи.

Отметим, что Эльфи является уроженкой Омска и в детстве посещала матчи местной команды. Ранее Эльфи принимала участие в съемках для итальянского футбольного клуба «Венеция».

Ранее главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев выразил свое разочарование новостью о возможном сотрудничестве российской порнозвезды Евы Эльфи и омского «Авангарда».

«Последняя хоккейная новость, которая меня удивила? Порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда». Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю», – сказал Леонтьев.