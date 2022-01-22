Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США заявили о рассмотрении военных мер против России из-за Украины 05:18
Криштиану Роналду негативно влияет на атмосферу в раздевалке «МЮ» 05:13
В кадетском корпусе в Башкирии подростки насиловали шестиклассника-детдомовца 05:05
США призвали Россию сохранить в секрете ответ американцев по гарантиям... 04:59
«Смыты в унитаз»: депутат Рады Кива заявил, что у Зеленского... 04:47
Свищев отреагировал на рекомендации Минспорта Украины не делать фото... 04:34
МВД России попросило дать ведомству полномочия на проведение проверок патронов 04:33
Российская порноактриса снялась в фотосессии в поддержку «Авангарда» 04:25
Суррогатная мать родила ребенка Приянке Чопре и Нику Джонасу 04:17
Инфекционист назвал возможные сроки завершения пандемии 04:16
Бесплатная ставка 2000 р.

На Australian Open запретили носить футболки в поддержку теннисистки Пэн Шуай

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Edgar Su/Reuters

На Australian Openзапретили носить футболки в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай, сообщает правозащитник Брю Павлоу в своем Twitter.

Отмечается, что полиция изъяла баннер в поддержку спортсменки. Также у зрителей отобрали футболки с надписью «Где Пэн Шуай?»

Китайская спортсменка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего пост был быстро удален, а сама спортсменка пропала. Чуть позже стало известно, что она опровергла информацию об обвинениях чиновника.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон объявил о приостановке всех турниров в Китае из-за инцидента, произошедшего с Пэн Шуай, а президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти заявил, что организация не последует этому примеру.

Australian Open проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев закончили выступление после третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть