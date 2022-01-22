На Australian Open запретили носить футболки в поддержку теннисистки Пэн Шуай

На Australian Openзапретили носить футболки в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай, сообщает правозащитник Брю Павлоу в своем Twitter.

Отмечается, что полиция изъяла баннер в поддержку спортсменки. Также у зрителей отобрали футболки с надписью «Где Пэн Шуай?»

Китайская спортсменка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего пост был быстро удален, а сама спортсменка пропала. Чуть позже стало известно, что она опровергла информацию об обвинениях чиновника.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон объявил о приостановке всех турниров в Китае из-за инцидента, произошедшего с Пэн Шуай, а президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти заявил, что организация не последует этому примеру.

Australian Open проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев закончили выступление после третьего круга Открытого чемпионата Австралии.