Зозуля о Мораесе: как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец

Украинский футболист испанского клуба «Фуэнлабрад» Роман Зозуля прокомментировал высказывание игрока украинского «Шахтера» Жуниора Мораес, который рассказал, что опасается возможной войны.

«Как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец», — написал Зозуля под постом Tribuna.com в Facebook.

Мораес выступает за сборную Украины с 2019 года. За национальную команду он провел 11 матчей, забив один мяч.

На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала, где уступила Англии (0:4).

Напомним, в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года Украина сыграет против национальной команды Шотландии. Встреча состоится в марте.

Ранее в Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации не фотографироваться с россиянами, а также не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций мы не получали», — заявили в Федерации.