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Зозуля о Мораесе: как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец

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Украинский футболист испанского клуба «Фуэнлабрад» Роман Зозуля прокомментировал высказывание игрока украинского «Шахтера» Жуниора Мораес, который рассказал, что опасается возможной войны.

«Как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец», — написал Зозуля под постом Tribuna.com в Facebook.

Мораес выступает за сборную Украины с 2019 года. За национальную команду он провел 11 матчей, забив один мяч.

На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала, где уступила Англии (0:4).

Напомним, в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года Украина сыграет против национальной команды Шотландии. Встреча состоится в марте.

Ранее в Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации не фотографироваться с россиянами, а также не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций мы не получали», — заявили в Федерации.

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