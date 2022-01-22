В Федерации биатлона Украины отреагировали на запрет фотографироваться с россиянами

В Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации не фотографироваться с россиянами, а также не давать интервью на русском языке во время Олимпиады, передает ТАСС.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно. Но мы о таком слышим впервые», — сказала в Федерации.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.