Главный тренер «Оттавы» считает, что Овечкин вообще не стареет

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о форварде клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкина, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«То, что Овечкин делает, просто невероятно. Возможно, нам нужно играть против них ещё лучше и плотнее. Но такое ощущение, что Овечкин выглядит лучше с каждой игрой. Он вообще не стареет», — сказал Смит.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее журналист Майк Макинтайр высказался об игре российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Тот факт, что Овечкин забил на 266 голов больше, чем следующий лучший бомбардир с момента его вступления в лигу, показывает, насколько он особенный. Он единорог», — сказал Макинтайр.