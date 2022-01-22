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Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID

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Reuters

Фанаты московского ЦСКА будут бойкотировать матчи весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), протестуя против введения Fan ID, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Фанатам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», — сказал источник.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о ом, что фанаты красно-белых будут бойкотировать матчи своей команды из-за введения Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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