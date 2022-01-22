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Татьяна Тарасова: почему мы должны вмешиваться в украинский язык?

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады, передает Metaratings.ru..

«Почему мы должны вмешиваться в украинский язык? Мы говорим на русском языке, они на украинском, англичане на английском», — сказала Тарасова.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Ранее Светлана Журова отреагировала на рекомендации Минспорта Украины по поводу русского языка.

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Олимпиада 2022
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