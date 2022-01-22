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Жулин назвал бредом запрет украинским спортсменам общаться на русском языке на Олимпиаде

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин отреагировал на новость о том, что украинским спортсменам на Олимпиаде в Пекине рекомендовали не давать комментариев на русском языке, передает РИА «Новости».

«Это абсолютный бред. Я с ними буду разговаривать на русском языке, я не знаю украинского. Я считаю, что это тупость беспробудная, начиная с того, что у Украины конфликт с Россией», — сказал Жулин.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

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Олимпиада 2022
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