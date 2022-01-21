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Стала известна одна из причин перевода нападающего «Рубина» в дубль

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нападающий Джордже Деспотович отказался подписывать контракт с футбольным агентом Кристаином Эмиле, который является представителем главного тренера команды Леонида Слуцкого. Решение футболиста стало причиной для его перевода во вторую команду. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдет игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписаться с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведен в дубль», — сказано в сообщении источника.

Деспотович перешел в стан казанской команды в 2020 году. В сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром своей команды, поразив ворота соперников 14 раз. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский форвард принял участие в девяти матчах и забил один гол с пенальти. Его контракт с «Рубином» действует до лета 2023 года.

Помимо Деспотовича во вторую команду был переведен российский нападающий Иван Игнатьев.

Ранее футбольный агент Антон Смирнов раскритиковал тренерские способности наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Раньше только с игрой все плохо было, а сейчас к этому добавились конфликты, что подтверждает уровень квалификации Слуцкого», — отметил Смирнов.

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Футбол. Чемпионат России
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