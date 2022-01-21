Экс-тренер «Рубина» назвал причины перевода Деспотовича и Игнатьева в дубль

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов порассуждал о причинах перевода нападающих казанской команды в дубль и заявил, что произошедшее повлияет на тренировочный процесс.

«Если их перевели в дубль, значит тренерский штаб и руководство не устраивает их работа на сборе. Может, руководство задумало их куда-то перевести, отдать в аренду, а футболисты об этом случайно узнали. Если же Деспотович и Игнатьев ведут себя, как тренеры и сами знают, что им делать, тогда правильно сделали руководители «Рубина», что отправили их в дубль. Такие ситуации плохо влияют на тренировочный процесс», — приводит слова Билялетдинова «Рейтинг Букмекеров».

Деспотович перешел в стан казанской команды в 2020 году. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский форвард принял участие в девяти матчах и забил один гол с пенальти. Его контракт с «Рубином» действует до лета 2023 года.

Игнатьев перешел в «Рубин» в декабре 2019 года. За это время он смог отличиться всего 3 раза. В текущем сезоне Игнатьев провел десять матчей, не отметившись результативными действиями.

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