Габулов заявил, что ему не понравилось высказывание Сафонова про Акинфеева

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал высказывание голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова о том, что Игорь Акинфеев не является лучшим вратарем России. Слова Габулова передает «Спорт-Экспресс».

«Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа», — сказал Габулов.

Сафонов дебютировал за сборную России на чемпионате Европы – 2020 в матче против Финляндии и оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего 22-летний голкипер провел за национальную команду шесть официальных игр.

Он является воспитанником академии «Краснодара». Сафонов провел первый матч в Российской премьер-лиге в 2017 году против «Амкара» и пропустил один гол. В этом сезоне голкипер продолжает оставаться основным стражем краснодарских ворот, на его счету шесть «сухих» матчей.

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