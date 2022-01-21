Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стали известны подробности стрельбы новосибирского пятиклассника на уроке физкультуры 09:28
Названы профессии, из которых водители приходят работать в такси 09:25
Британский МИД обвинил Россию и Китай в стремлении доминировать в мире 09:20
Стали известны подробности происшествия с участием полковника в Подмосковье 09:18
Россияне рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах 09:01
Великобритания снова отправит военных в соседние с Украиной страны... 08:56
В Мосгордуме предложили захоронить Ленина «рядом с родственниками» 08:54
В Петербурге антимасочник напал на кассира с банкой сметаны 08:52
Минобороны отправило два дивизиона ПВО С-400 на учения в Белоруссию 08:40
«Питтсбург» одолел «Оттаву» благодаря шайбе Малкина 08:34
Бесплатная ставка 2000 р.

«Мощное выступление России»: Йоханнес Бё высказался об индивидуальной гонке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matthias Schrader/AP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в своем Instagram высказался о прошедшей индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Четвертое место сегодня. Один промах отделил от победы. Но моя форма улучшается. Я доволен своим состоянием перед поездкой на Олимпийские игры, которые начнутся менее чем через две недели. Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок. Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме», — написал Бё.

Победителем в индивидуальной гонке стал российский биатлонист Антон Бабиков. Вторым стал Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель России — Карим Халили.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекин, он едет в качестве запасного.

Ранее Бабиков высказался о своей победе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть