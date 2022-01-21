«Мощное выступление России»: Йоханнес Бё высказался об индивидуальной гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в своем Instagram высказался о прошедшей индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Четвертое место сегодня. Один промах отделил от победы. Но моя форма улучшается. Я доволен своим состоянием перед поездкой на Олимпийские игры, которые начнутся менее чем через две недели. Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок. Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме», — написал Бё.

Победителем в индивидуальной гонке стал российский биатлонист Антон Бабиков. Вторым стал Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель России — Карим Халили.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекин, он едет в качестве запасного.

Ранее Бабиков высказался о своей победе.