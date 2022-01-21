Комментатор Александр Метревели оценил шансы Хачанова в поединке против Надаля

Комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянина Карена Хачанова в поединке против Рафаэля Надаля, который состоится в рамках третьего круга Australian Open, передает РИА «Новости».

«Хачанов не может удивить Надаля. Карен будет играть в свою игру – ту, которую обычно и показывает. Матч с испанцем для Карена – это лакмусовая бумажка его состояния», — сказал Метревели.

Напомним, что в матче второго круга Хачанов обыграл французского теннисиста Бенжамена Бонзи в трех партиях 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году в финале он оказался сильнее Даниила Медведева. Сербский теннисист не примет участие в турнире из-за аннулирования его австралийской визы.

Ранее Хачанов опубликовал пост, посвященный предстоящему матчу против Рафаэля Надаля в рамках Открытого чемпионата Австралии.