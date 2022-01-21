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Динияр Билялетдинов рассказал, что его смущает в «Спартаке» и «Локомотиве»

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о трансферах московского «Спартака» и столичного «Локомотива», передает «РБ Спорт».

«Я никого из новичков «Спартака» и «Локомотива» не знаю. Надо присматриваться. Смущает большое количество легионеров. С этим нужно что-то делать, потому что лимит у нас все еще действует», — сказал Билялетдинов.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита.

Также о вариантах изменения лимита говорил новоиспеченный президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Ранее бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, почему Александру Прудникову и Артему Дзюбе не удалось задержаться в московской команде.

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