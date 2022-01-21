Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз». После первого периода счет 1:1.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее журналист Майк Макинтайр высказался об игре российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Тот факт, что Овечкин забил на 266 голов больше, чем следующий лучший бомбардир с момента его вступления в лигу, показывает, насколько он особенный. Он единорог», — сказал Макинтайр.