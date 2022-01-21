Губеринев отреагировал на непопадание биатлониста Бабикова в состав сборной на ОИ

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, передает «Чемпионат.com».

«Восхищаюсь Бабиковым. Можно и погрустить, и огорчиться, что Бабиков не поехал на Олимпиаду. Но менять некого. К сожалению, Антон не показал себя в гонке, когда это было нужно», — сказал Губерниев.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за бойкота дипломаты ряда стран не прибудут на Олимпийские игры. Причиной этому послужило нарушение прав человека в Китае.

Ранее биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, какие цели преследует во время поездки на Олимпийские игры в Пекин.