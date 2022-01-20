Червиченко о скандале в ЦСКА: пиар-службы в некоторых командах «феерят» дурью

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием пресс-службы столичного ЦСКА.

«Ужас какой. У нас эти пиар-службы в некоторых командах «феерят» такой дурью, что нарочно не придумаешь. В прошлом году «Спартак» лидировал, но, видимо, армейцы хотят везде их опережать, и в этот раз, думаю, точно опередили. Такой бред и самоунижение по отношению к стране. Это вот прямо позорище из позорищ», — передает слова Червиченко Eurostavka.

Напомним, что ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ранее сообщалось, что решение об удалении скандального ролика ЦСКА принял председатель совета директоров армейцев Орешкин.