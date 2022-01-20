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Фетисов прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира ОИ на лето

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал странной информацию о переносе хоккейного турнира Олимпиады на лето 2022 года.

«Летом могут приехать энхаэловцы. Может, пандемия утихнет к лету. Но тогда надо переносить всю Олимпиаду, а не только хоккей. Как мы можем одного уберечь, а другие не важны? Почему именно хоккей? Какая-то странная история. Есть люди, которые принимают решение. Надеюсь, они будут работать исходя из логики. С другой стороны, летом могут подойти игроки НХЛ. В общем, очень неожиданно для меня все это», — передает слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня сообщалось о том, что из-за распространения COVID-19 планируется перенести олимпийские турниры по керлингу и хоккею на лето 2022 года.

В этом сезоне уже приостанавливали матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

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Олимпиада 2022
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