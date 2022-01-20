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Жулин назвал честным решение ФФККР отправить на ОИ-2022 Мозалева вместо Семененко

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал состав мужской сборной России на Олимпийские игры 2022 года.

Напомним, что честь страны на главном старте четырехлетия будут защищать Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

«Считаю, что такой выбор у одиночников абсолютно правильный. Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России.

Федерация поступила очень честно и справедливо. Состав абсолютно правильный и ожидаемый», — приводит слова Жулина ТАСС.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала непопадание чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду-2022.

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