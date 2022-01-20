Жулин назвал честным решение ФФККР отправить на ОИ-2022 Мозалева вместо Семененко

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал состав мужской сборной России на Олимпийские игры 2022 года.

Напомним, что честь страны на главном старте четырехлетия будут защищать Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

«Считаю, что такой выбор у одиночников абсолютно правильный. Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России.

Федерация поступила очень честно и справедливо. Состав абсолютно правильный и ожидаемый», — приводит слова Жулина ТАСС.



Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала непопадание чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду-2022.