Федеральный суд Австралии опубликовал полное решение по делу Джоковича

Федеральный суд Австралии опубликовал полный текст решения по делу об аннулировании визы и депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.

В тексте говорится о том, что министр иммиграции имел право принять решение о депортации в связи с возможным представлением опасности общественному здоровью и порядку со стороны теннисиста, а также о том, что суд не нашел оснований признать это решение незаконным.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович в 2020 году приобрел 80% акций датской биотехнологической фирмы QuantBioRes.