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Защитник «Спартака» Рассказов: у нас очень любят унижать

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РИА Новости

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем отношении к оскорблениям от болельщиков. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хейт? Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать. Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить», — сказал Рассказов.

Рассказов является воспитанниками красно-белых. В этом сезоне защитник подвергся массовой критике за свою игру в чемпионате России и Лиге Европы. В своем последнем матче против «Уфы» он за 17 минут успел появиться на поле и заработать две желтые карточки. Контракт Рассказова со «Спартаком» истекает летом следующего года.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о намерении поговорить с Николаем Рассказовым.

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Футбол. Чемпионат России
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