Норвежский журналист ответил на слова Губерниева о допинге Бьорген

Норвежский журналист Эстен Сетер отреагировал на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева о допинге среди норвежских лыжников.

«Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю», — сказал Губерниев.

«Это обычный препарат, регулирующий менструальный цикл, который Бьорген, конечно же, принимала в соответствии с графиком. Но незадолго до Олимпиады такие несущественные случаи можно использовать, чтобы создать атмосферу недоверия. Подобные истории повсюду распространяются на уровне слухов. И спустя какое-то время это помогает оправдывать намеренный обман конкурентов», — ответил российскому комментатору Сетер на сайте Dagbladet.

Однажды анализ Бьорген содержал запрещенный стероид 19-норандростерона. В декабре 2009 года Бьорген получила официальное разрешение ФИС на использование препаратов от астмы, содержащих допинг. Препараты от астмы спортсменка принимала на протяжении нескольких сезонов

Ранее Губерниев заявил, что три лидера Норвегии связаны с допингом.