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Тренер сборной России по биатлону раскритиковал МОК: ОИ превращаются в шоу

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский эмоционально отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пустить на Олимпиаду членов сборной России.

«Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там. Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», — передает слова Каминского «РИА Новости».

Ранее Каминский рассказал, что биатлонисту сборной Эдуарду Латыпову продлили карантин, и он может не вылететь с командой на Олимпийские игры в Пекин.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

В состав мужской сборной России на Олимпиаду вошли: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной).

Женщин в Пекине будут представлять Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

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Олимпиада 2022
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