Тренер сборной России по биатлону раскритиковал МОК: ОИ превращаются в шоу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский эмоционально отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пустить на Олимпиаду членов сборной России.

«Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там. Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», — передает слова Каминского «РИА Новости».

Ранее Каминский рассказал, что биатлонисту сборной Эдуарду Латыпову продлили карантин, и он может не вылететь с командой на Олимпийские игры в Пекин.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

В состав мужской сборной России на Олимпиаду вошли: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной).

Женщин в Пекине будут представлять Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.