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Каспарайтис считает, что Овечкин обгонит Ягра и Гретцки

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Официальный сайт НХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился впечатлениями от игры 36-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Круто, что Саша Овечкин так мчится к мировым рекордам. Я играл в одной команде с Яромиром Ягром в «Питтсбурге» и «Рейнджерс». Мне приятно то, что сейчас делает Овечкин. Я хочу, чтобы он обогнал не только Ягра, но и Уэйна Гретцки. Думаю, Саша обязательно обгонит Яромира, а затем я хочу, чтобы он обогнал и Уэйна. Конечно, это должно случиться», — передает слова Каспарайтиса «Чемпионат».

В матче против «Виннипега» россиянин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне. По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 55 баллов.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере. Третьим идет Ягр, в активе которого 766 шайб. Гретцки, который является лидером в истории НХЛ по заброшенным шайбам, за свою карьеру удалось отличиться 894 раза.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Майка Модано в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.

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Хоккей. НХЛ
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