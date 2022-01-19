Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова 08:42
Близкие Шаляпина рассказали, что он интересовался, как можно незаметно убить человека 08:37
Бывший сотрудник ФСБ сменил пол и планирует бороться за права ЛГБТ в силовых... 08:37
Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах 08:28
Следователи начали проверку в связи с кражей коллекции скифского золота 08:27
Вайцеховская: не факт, что наших фигуристок будут лояльно судить в Пекине 08:24
Россиянин попытался украсть шестилетнего ребенка на улице 08:15
В Красноярске эвакуировали все детсады из-за сообщений... 08:14
Работодатели ответили, какие хобби в резюме считают неподобающими 08:01
Рентабельность российских компаний показала рекорд за последние 13 лет 08:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Биатлонистка о тренировках в России : пока не упадешь, тренировку не закончишь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывшая российская биатлонистка, сейчас представляющая сборную Белоруссии, Елена Кручинкина в интервью на YouTube-канале LAPSHINLIVE рассказала о тяжелых тренировках в своей прежней команде.

«Пока не упадешь, тренировку не закончишь. Если у тебя температура — бегай, если болит нога — есть вторая. У нас не было такого, чтобы тебя как-то щадили. Наверное, это советская закалка — терпеть, терпеть и терпеть. А тут заболело горло — посиди-ка дома. Если ты сегодня не поспал, можешь тренировку скорректировать.

Во времена выступления в юниорской сборной мы уезжали на международные старты, и ты там боялся лишний раз улыбнуться, чтобы тебе не сказали: «А что, тебе смешно? Весело тебе? На старты настраиваешься». То есть там боишься показать какие-то свои эмоции. Ты должен быть сосредоточенным, ты спортсмен. А тут все улыбаются», — сказала Кручинкина.

В 2018 году Кручинкина вместе со своей сестрой приняла решение выступать за сборную Белоруссии. В 2020 году она стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы.

В этом сезоне 26-летняя спортсменка выступает на Кубке мира. Лучшим результатом для нее в личных гонках стало 13-е место в спринте. Также в составе сборной Белоруссии Кручинкина стала серебряным призером женской эстафетной гонки в Эстерсунде.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего не хватает наставнику сборной России по биатлону Михаилу Шашилову.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть