Биатлонистка о тренировках в России : пока не упадешь, тренировку не закончишь

Бывшая российская биатлонистка, сейчас представляющая сборную Белоруссии, Елена Кручинкина в интервью на YouTube-канале LAPSHINLIVE рассказала о тяжелых тренировках в своей прежней команде.

«Пока не упадешь, тренировку не закончишь. Если у тебя температура — бегай, если болит нога — есть вторая. У нас не было такого, чтобы тебя как-то щадили. Наверное, это советская закалка — терпеть, терпеть и терпеть. А тут заболело горло — посиди-ка дома. Если ты сегодня не поспал, можешь тренировку скорректировать.

Во времена выступления в юниорской сборной мы уезжали на международные старты, и ты там боялся лишний раз улыбнуться, чтобы тебе не сказали: «А что, тебе смешно? Весело тебе? На старты настраиваешься». То есть там боишься показать какие-то свои эмоции. Ты должен быть сосредоточенным, ты спортсмен. А тут все улыбаются», — сказала Кручинкина.

В 2018 году Кручинкина вместе со своей сестрой приняла решение выступать за сборную Белоруссии. В 2020 году она стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы.

В этом сезоне 26-летняя спортсменка выступает на Кубке мира. Лучшим результатом для нее в личных гонках стало 13-е место в спринте. Также в составе сборной Белоруссии Кручинкина стала серебряным призером женской эстафетной гонки в Эстерсунде.

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