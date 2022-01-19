Овечкин обогнал Модано в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Майка Модано в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:2 ОТ) Овечкин отметился результативным броском. Россиянин набрал 1375 очков в 1237 играх и обошел в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки, который является лидером по данному показателю, за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, говоря о предстоящей встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, каково играть против капитана столичной команды Александра Овечкина.