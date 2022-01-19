Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс». Сейчас идет середина второго периода (2:2). Стоит отметить, что «Виннипег» вел со счетом 2:0.

На счету Овечкина 27 заброшенных шайб в сезоне. Он обогнал Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (26).

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки, который является лидером по данному показателю, за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Чем больше вы его бьете, тем больше он похож на Халка. Он становится сильнее, чем больше злится», — сказал Будро.