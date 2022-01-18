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Боец UFC призвал сажать в тюрьму употребляющих допинг

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг в легчайшем весе на YouTube-канале MMAFightingonSBN резко высказался о спортсменах, принимающих допинг.

«Это дерьмо действительно беспокоит меня. Каждый должен сесть в тюрьму за употребление ЭПО, стероидов или любой другой подобной дряни в UFC», — сказал Стерлинг.

Ранее Стерлинг оскорбил россиянина Петра Яна после новости о переносе их боя.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

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