Председатель совета директоров «Зенита» лоббирует возвращение пива на стадионы

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина активно продвигает идею возвращения пива на российские стадионы. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

По информации источника, пиво может вернуться на спортивные мероприятия в ближайшее время.

Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.

После 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 38 очков. Ближайшим преследователем петербургской команды является московское «Динамо», которое набрало 36 баллов.

Ранее исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала о планах продавать алкоголь в Катаре во время турнира.