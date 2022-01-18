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Рублев прокомментировал победу над Маджером на Australian Open — 2022

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Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в матче первого тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) над итальянским теннисистом Джанлукой Маджером.

«Очень рад вернуться в Мельбурне, это потрясающее и красивое место.

Перед матчем я немного нервничал, потому что до этого ничего не играл из-за положительного теста. Я не знал, как все сложится, и доволен, что в первом матче за месяц сыграл хорошо.

Конечно, я бы предпочел сыграть ATP Cup, уже прочувствовать эмоции и нервы от матчей, войти в ритм, одержать несколько побед. Очень трудно после перерыва сразу играть один из лучших турниров в календаре – появляется двойное давление, ведь ты не знаешь, как все пойдет», — сказал Рублев в эфире Eurosport.

Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась уверенной победой россиянина в трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного поединка.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в трех сетах обыграл Хенри Лааксонена и вышел во второй круг Australian Open.

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