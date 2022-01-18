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Четыре очка Барбашева помогли «Сент-Луису» одолеть «Нэшвилл»

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Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «блюзменов».

Одним из главных героев этого матча стал российский хоккеист «Сент-Луиса» Иван Барбашев, который сумел набрать четыре очка — он оформил дубль сам и дважды помог отличиться своим одноклубникам. Теперь на его счету 15 голов в сезоне. Барбашев смог превзойти свой собственный рекорд по голам за сезон — в «регулярке»-2018/2019 он отличился 14 раз.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии Флайерз». Встреча команд завершилась победой «островитян» со счетом 4:1. Сорокин сумел отразить 26 бросков по своим воротам из 27.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3
0:1 — Джохансен (Дюшейн), 04:05;
0:2 — Форсберг (Йози), 15:50;
1:2 — Барбашёв (Шенн, О'Райлли), 16:09;
2:2 — О'Райлли (Тарасенко, Крюг), 17:47;
3:2 — Шенн (Барбашёв, Парэйко), 20:59;
4:2 — Барбашёв (Фолк, Шенн), 25:19;
4:3 — Тренин (Жанно, Майерс), 51:33;
5:3 — Шенн (Барбашёв, О'Райлли), 57:25.

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Хоккей. НХЛ
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