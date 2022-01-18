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Форвард «Динамо» Тюкавин назвал Овечкина неоспоримым примером для подражания

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», передает «Матч ТВ».

Футболист признался, что Овечкин для него стал кумиром в хоккее на 100 процентов.

«Овечкин – это точно пример для подражания. И не только для меня, а для всех молодых спортсменов. Я не знаю ни одного человека, который бы о нем что-то плохое сказал. А повторить… это очень тяжело, конечно, но буду стараться», — заявил Тюкавин.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

В сегодняшнем матче против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

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