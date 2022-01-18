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Премьер-министр Испании оценил перспективы Джоковича выступить на «Мастерсе» в Мадриде

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imago images/PanoramiC/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии и отметил, что правилам страны, куда ты въезжаешь, необходимо следовать, передает CNN.

Испания проводит у себя один из турниров серии «Мастерс», игры проходят в Мадриде.

«Я уважаю это решение австралийских властей. Правила нужно соблюдать, никто не может быть выше правил. И если Австралия установила такие правила, то им нужно следовать. И любой спортсмен, который хочет выступать в Испании, должен следовать нашим правилам», — отметил премьер-министр.

Примечательно, что на сегодняшний момент Испания требует для въезда предоставление сертификата о вакцинации, но Джокович при этом уже был в стране в конце декабря.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16 числа был вынужден покинуть страну.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал депортацию Новака Джоковича из Австралии, где 17 января начался Australian Open.

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