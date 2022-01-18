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Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Филадельфией»

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Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

Встреча команд завершилась победой «островитян» со счетом 4:1. Сорокин сумел отразить 26 бросков по своим воротам из 27.

Второй звездой стал нападающий победителей Брок Нельсон (1+1), третьей — форвард «Айлендерс» Энтони Бовиллье (1+0).

Стоит отметить, что «Айлендерс» сумели добиться четвертой победы в последних пяти играх, в то время как их соперник продолжает неутешительную серию из поражений — «Филадельфия» не может выиграть уже на протяжении восьми поединков.

«Айлендерс» набирают 30 очков за 31 матч текущего сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (33) – на 12-м месте, имея на 7 игр больше, чем у «островитян».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». «Миннесота» проиграла поединок, уступив сопернику в серии буллитов. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу «Эвеланш».

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Хоккей. НХЛ
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