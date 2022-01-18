Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Пекине заперли сотрудников офисного здания из-за обнаружения омикрона у одного... 06:53
Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс»... 06:50
COVID-19 оказался страшнее болезни Альцгеймера 06:41
Няню подозревают в убийстве маленького ребенка в Нидерландах 06:35
В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену 06:19
В Москве в среду ожидаются снег, гололедица и до -4°C 06:13
Число задержанных участников беспорядков в Алма-Ате превысило 2,7 тысячи 06:12
Косторная высказалась об отборе на международные старты 06:10
Посол Украины Мельник призвал заставить ФРГ считаться с «великой европейской нацией» 06:03
Минобороны Японии: КНДР запустила твердотопливные баллистические ракеты 06:00
Бесплатная ставка 2000 р.

Рублев в трех сетах разгромил Маджера в первом круге Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч первого тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В борьбе за выход во второй круг австралийского турнира представитель России встречался с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером. Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась уверенной победой россиянина в трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного поединка.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи Роберто Карбальес-Баэна — Ричардас Беранкис.

Ранее сообщалось, что мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о перспективах россиян на Austalian Open. Он назвал своим фаворитом вторую ракетку мира Даниила Медведева, отметив при этом, что и других представителей России нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, специалист призвал не забывать о теннисистах российского происхождения, выступающих за другие страны — в частности, он упомянул Александра Зверева, представляющего Германию, и играющего под канадским флагом Дениса Шаповалова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть