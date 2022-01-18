Рублев в трех сетах разгромил Маджера в первом круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч первого тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В борьбе за выход во второй круг австралийского турнира представитель России встречался с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером. Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась уверенной победой россиянина в трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного поединка.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи Роберто Карбальес-Баэна — Ричардас Беранкис.

Ранее сообщалось, что мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о перспективах россиян на Austalian Open. Он назвал своим фаворитом вторую ракетку мира Даниила Медведева, отметив при этом, что и других представителей России нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, специалист призвал не забывать о теннисистах российского происхождения, выступающих за другие страны — в частности, он упомянул Александра Зверева, представляющего Германию, и играющего под канадским флагом Дениса Шаповалова.