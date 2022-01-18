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Капризов стал второй звездой проигранного матча с «Колорадо»

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Harrison Barden/USA TODAY Sports

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш».

«Миннесота» проиграла поединок, уступив сопернику в серии буллитов. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу «Эвеланш».

Капризов в этом поединке набрал два очка, дважды поразив ворота соперника. Второй гол хоккеист оформил, когда его команда проигрывала со счетом 2:3. Ворота соперника он поразил чуть меньше, чем за три минуты до окончания третьего периода, что позволило «Миннесоте» перевести игру в овертайм. Примечательно, что в серии послематчевых бросков не сумел реализовать свой буллит.

Первой звездой стал голкипер победителей Павел Францоуз, отразивший 25 бросков из 27. Третьей звездой признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (1+1).

Ранее сообщалось, что Капризов эмоционально отреагировал на одну из своих заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эвеланш».

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Хоккей. НХЛ
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