Капризов стал второй звездой проигранного матча с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш».

«Миннесота» проиграла поединок, уступив сопернику в серии буллитов. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу «Эвеланш».

Капризов в этом поединке набрал два очка, дважды поразив ворота соперника. Второй гол хоккеист оформил, когда его команда проигрывала со счетом 2:3. Ворота соперника он поразил чуть меньше, чем за три минуты до окончания третьего периода, что позволило «Миннесоте» перевести игру в овертайм. Примечательно, что в серии послематчевых бросков не сумел реализовать свой буллит.

Первой звездой стал голкипер победителей Павел Францоуз, отразивший 25 бросков из 27. Третьей звездой признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (1+1).

Ранее сообщалось, что Капризов эмоционально отреагировал на одну из своих заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эвеланш».