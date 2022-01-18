36-летний Роналду хочет играть еще около пяти лет

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал получение особой награды от международной федерации футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021, передает Daily Mail.

Португальца, который побил рекорд иранца Али Даеи по голам за национальные сборные, отметили специальным призом.

«У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще четыре-пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется», — заявил Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду удостоился особой награды от ФИФА.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.