Девушка чемпиона России резко осудила откровенную фотосессию Мадонны

Участница шестого сезона реалити-шоу «Холостяк», девушка защитника казанского «Рубина» Владислава Игнатьева Аида Уразбахтина раскритиковала откровенную фотосессию певицы Мадонны.

Звезда эстрады, которой 63 года, в ноябре 2021 года, приняла участие в яркой и откровенной фотосессии, которая вызвала большой резонанс. Публикация в социальных сетях набрала около 1 млн лайков.

«Мир сошел с ума… Птицы улетели», — написала Уразбахтина в Stories Instagram, опубликовав снимок певицы, на котором она демонстрирует свои ягодицы.

Игнатьев — чемпион России в составе московского «Локомотива». Золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» завоевали в 2018 году. Состав казанского клуба футболист пополнил в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Елизавета Сергачева, жена двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, в своем Instagram критично высказалась об осанке известной российской балерины Анастасии Волочковой.

Сергачева обратила внимание на ее осанку после того, как балерина приняла участие в YouTube-шоу «ЧБД». Супруга хоккеиста поинтересовалась у подписчиков, считают ли они такое положение спины идеальным.