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Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своей рассеянности

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпион России и Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, что по жизни является очень рассеянным человеком, передает ТАСС.

«Да. Вот только здесь, на чемпионате Европы, со мной ничего такого не случалось. А так я постоянно что-то теряю, забываю. Коньки, костюмы… В любом отеле у меня пять ключей — я их вечно куда-то складываю, потом найти не могу», — поделился фигурист.

На чемпионате Европы — 2022 российские фигуристы завоевали золото во всех четырех видах программы. Помимо фигуристок-одиночниц, весь пьедестал был российским и в соревнованиях спортивных пар. А всего у отечественных спортсменов 9 медалей из 12 возможных.

Российские мужчины шли на первых трех строчках после короткой программы, но в итоге Андрей Мозалев и Евгений Семененко провалились в произвольной и остались за чертой призеров. Только Кондратюк смог подтвердить уровень и стал чемпионом континента. В декабре фигурист также стал обладателем золотой медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Кондратюк рассказал, какие фигуристы его вдохновляют.

«Думаю, таких тоже можно много назвать. Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Женя Медведева, Камила (Валиева — прим.), Аня Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Еще Натан Чен, но это про современное искусство», — поделился спортсмен.

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