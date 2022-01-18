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Тренер Москвина не понимает жалобы коллег на судейство в фигурном катании

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась мыслями о судействе в фигурном катании, передает RT.

Специалист отметила, что всегда придерживается правил, которые определяет Международный союз конькобежцев (ISU), как и работающие на соревнованиях судьи. Она подчеркнула, что единственное, на что способна, если ее не устраивает место, которое заняли ее подопечные, это взять протокол и изучить оценки, чтобы выявить слабые места.

«Не понимаю, кстати, своих коллег, которые после каждых соревнований жалуются, что все делают правильно, а их засуживают. Каждый раз хочется спросить: а вы хоть раз пытались понять, почему из раза в раз вас, по вашему мнению, «засуживают»?» — заявила тренер.

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы подопечные Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми, а еще один дуэт — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — замкнули тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Людмила Великова, чья бывшая подопечная Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым завоевала золото чемпионата Европы, выразила сожаление, что не смогла доработать с парой до этого момента. По ее словам, она бы иначе ставила дуэту программу — вместе с тем, она признала, что подход нынешнего тренера фигуристов Тамары Москвиной дал результат.

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