В Австралии подтвердили трехлетний бан на въезд в страну для Джоковича

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил запрет на въезд в страну на три года. Ранее Джоковича депортировали из Австралии.

«Визу аннулировал министр иммиграции Хоук. Это было поддержано Федеральным судом, и, как результат, Джокович получил трехлетний запрет на въезд в страну», — приводит слова Эндрюс Daily Mail.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января .

Ранее российский теннисист Даниил Медведев поддержал Джоковича и пригласил в Россию.