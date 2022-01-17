Чемпион ОИ считает невероятным прорывом выступление российского биатлониста

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев эмоционально прокомментировал серебряную медаль российского спортсмена Александра Логинова на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Логинов молодец, отличился сегодня. У Саши получился финиш. С 32-го места на второе — это сильно, причем с кругом. Этот прорыв — вообще невероятно. Без круга Логинов вполне мог бороться за золотую медаль. Какой Саша выдал финиш — просто невероятно. Заслуженное второе место. Это дает еще больше оптимизма, что на Олимпиаде мужчины могут рассчитывать на самые высокие награды», — передает слова Васильева «Чемпионат».

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце и стартует 20 января.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонисток за тренировки.

«Нет энергии, все уже потратили. Они еле ползут. О каких тренировках может идти речь, когда надо восстанавливаться», — сказал Тихонов.