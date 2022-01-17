Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко возвращается на Украину 07:53
Кафельников: теннис намного выше, чем Новак Джокович 07:48
В Алма-Ате озвучили сумму ущерба от беспорядков 07:43
Госдеп выделит средства на борьбу с «утечкой мозгов» из Сербии 07:29
Кавазашвили об изменении лимита: останется только ходить на могилу к сборной 07:26
Медрегулятор Австралии признал российскую вакцину «Спутник V» 07:21
Китайские ученые решили «отвратительную» загадку Дарвина 07:17
Появились подробности об ограблении вдовы Градского 07:15
Ребенок провалился в канализационный люк, катаясь на санках с горки 07:13
Первый тренер Миранчука объяснил, почему игроку не нужно переходить в «Дженоа» 07:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Чемпион ОИ считает невероятным прорывом выступление российского биатлониста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев эмоционально прокомментировал серебряную медаль российского спортсмена Александра Логинова на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Логинов молодец, отличился сегодня. У Саши получился финиш. С 32-го места на второе — это сильно, причем с кругом. Этот прорыв — вообще невероятно. Без круга Логинов вполне мог бороться за золотую медаль. Какой Саша выдал финиш — просто невероятно. Заслуженное второе место. Это дает еще больше оптимизма, что на Олимпиаде мужчины могут рассчитывать на самые высокие награды», — передает слова Васильева «Чемпионат».

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце и стартует 20 января.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонисток за тренировки.

«Нет энергии, все уже потратили. Они еле ползут. О каких тренировках может идти речь, когда надо восстанавливаться», — сказал Тихонов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть