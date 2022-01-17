Российский представитель в ООН назвал позорным решение Австралии по Джоковичу

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter возмутился действиями австралийских властей, которые запретили сербского теннисисту Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и аннулировали его визу.

«Какое позорное решение — запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису! Политика не должна вмешиваться в спорт. Я желаю Новаку новых побед, а австралийская публика очевидно проиграла в этом споре, которые затмил сами соревнования», — написал Полянский.

Напомним, что у Джоковича возникли проблемы с австралийской визой. Организаторы Australian Open сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Ранее бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович заявил, что спортсмену мошенническим путем помешали участвовать в Australian Open.