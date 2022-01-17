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Тренер «Сочи» объяснил, почему не готов вернуть Кокорина

Федотова смущает отсутствие игровой практики у 30-летнего россиянина

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Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов заявил, что не знает, в каких отношениях с самим собой находится форвард «Фиорентины» Александр Кокорин.

«Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два мяча и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Когда мы не видим футболиста на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Кокорин выступал за «Сочи» в сезоне 2019/20 и провел за клуб десять матчей. За это время он успел семь раз поразить ворота соперников и стать лучшим бомбардиром команды.

Сейчас россиянин является игроком итальянской «Фиорентины», в которую он перешел зимой 2021 года из «Спартака».

В этом сезоне Кокорин пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось о том, что бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин получал 22 млн рублей в месяц за то, что не нарушал правила внутреннего распорядка.

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