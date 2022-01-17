Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тренер «Сочи» объяснил, почему не готов вернуть Кокорина 01:42
В Подмосковье четвероклассник умер на школьной площадке во время игры... 01:39
В научном центре «Вектор» оценили живучесть «омикрона»... 01:34
В Госдуму внесли проект по отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ 01:34
Подозреваемый в убийстве ребенка в Кисловодске ранее был судим 01:23
Экс-тренер Джоковича о его депортации: главная цель — убрать с первого... 01:18
Гинцбург предупредил, что тактика «живой вакцины» может привести к гибели... 01:14
Еще несколько самолетов ВКС России возвращаются из Казахстана 01:06
Босфорский пролив освободили от сломанного сухогруза 00:57
В Сербии прошел референдум об изменении конституции 00:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Овечкин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Scott Taetsch/USA TODAY Sports

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наряду с игроками «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем и Джонатаном Юбердо из «Флориды» продолжает возглавлять список лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по системе гол + пас в этом сезоне. Сейчас в активе игроков по 54 результативных балла.

В сегодняшнем матче против «Ванкувер Кэнакс» 36-летний россиянин забросил свою 26 шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро сравнил Александра Овечкина с Халком.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть