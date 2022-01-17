Овечкин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наряду с игроками «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем и Джонатаном Юбердо из «Флориды» продолжает возглавлять список лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по системе гол + пас в этом сезоне. Сейчас в активе игроков по 54 результативных балла.

В сегодняшнем матче против «Ванкувер Кэнакс» 36-летний россиянин забросил свою 26 шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро сравнил Александра Овечкина с Халком.