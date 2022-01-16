Овечкин вышел на 24 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин вышел на 24 место в списке лучших бомбардиров в истории.

Россиянин открыл счет в середине первого периода матча против «Ванкувера».

Теперь на счету Овечкина 1374 (756+618) очка в 1236 матчах. По этому показателю он обогнал Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах.

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 26 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, в сезоне-2012/13 играл за московское «Динамо». Летом 2021 года он подписал новый контракт с командой.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до десяти шайб отставание от Яромира Ягра в споре лучших бомбардиров за всю историю турнира.