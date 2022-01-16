Овечкин сократил отставания от Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ до десяти шайб

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до десяти шайб отставание от Яромира Ягра в споре лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Овечкин отличился в матче против «Ванкувера».

До занимающего третье место Яромира Ягра (766) осталось 10 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801). Лидирует в списке Уэнн Гретцки (894).

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 26 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, в сезоне-2012/13 играл за московское «Динамо». Летом 2021 года он подписал новый контракт с командой.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро заявил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.