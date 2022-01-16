Сборная России по баскетболу может остаться без чемпионата мира из-за прививок от коронавируса

Женская сборная России по баскетболу может не попасть на чемпионат мира из-за того, что национальную команду могут не пустить на отборочный турнир, который с 10 по 13 февраля пройдет в США, передает Sport24 со ссылкой на источник.

Источник отметил, что на ситуацию может повлиять президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Сейчас все в руках Кириленко. Он ведет переговоры с принимающей стороной. Дипломатические каналы не могут ничего решить из-за того, что процессуальные сроки упущены», — отметил источник.

Источник уточнил, что американцы не хотят пускать команду на территорию своей страны без вакцины европейского качества.

В отборочном турнире россиянки должны сыграть в одной группе с США и Пуэрто-Рико. Для поездки на ЧМ, который состоится в Австралии с 22 сентября по 1 октября России достаточно занять не последнее место.

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