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Российский боксер рассказал, как он одолел Александра Усика

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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер среднего веса Матвей Коробов рассказал, как он одолел украинца Александра Усика на чемпионате Европы 2006 года.

«Если я не ошибаюсь, то я выиграл еще до четвертого раунда. Если превышаешь разрыв 15-20 очков, то останавливают бой ввиду явного преимущества. Если не ошибаюсь, то было два нокдауна», — сказал Коробов на YouTube-канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к британскому бойцу Энтони Джонсону, обвинив украинца Александра Усика в употреблении запрещенных препаратов.

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