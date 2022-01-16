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Ловчев назвал безобразием происходящее в «Спартаке»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о руководстве московского «Спартака». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится», — сказал Ловчев.

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с четырьмя новичками.

Ранее комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение нового спортивного директора «Спартака» Лукка Каттани.

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